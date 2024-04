Schwacher Handel in Frankfurt: DAX in der Verlustzone

Am Dienstag fällt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,26 Prozent auf 18 444,03 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,865 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 18 492,36 Punkte an der Kurstafel, nach 18 492,49 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 567,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 439,86 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der DAX 17 735,07 Punkte auf. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, bei 16 769,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, den Wert von 15 628,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 9,99 Prozent zu Buche. Bei 18 567,16 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,42 Prozent auf 533,60 EUR), BASF (+ 1,79 Prozent auf 53,88 EUR), Henkel vz (+ 1,72 Prozent auf 75,78 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,36 Prozent auf 238,40 EUR) und Commerzbank (+ 1,22 Prozent auf 12,89 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,80 Prozent auf 26,36 EUR), Merck (-1,80 Prozent auf 160,65 EUR), adidas (-1,50 Prozent auf 203,90 EUR), Sartorius vz (-1,49 Prozent auf 363,10 EUR) und Zalando (-1,40 Prozent auf 26,12 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 322 627 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 210,637 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at