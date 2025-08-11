BASF Aktie
|45,22EUR
|-0,07EUR
|-0,15%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" belassen. Im Verlauf des Jahres seien die Ergebnisausblicke europäischer Chemieproduzenten im Schnitt ein gutes Stück gesunken, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die Konsensprognosen für 2025 habe das die Risiken minimiert. Im zweiten Halbjahr richte sich der Blick nun aber bereits auf das kommende Jahr, und hier gebe es erneut das Risiko rückläufiger Annahmen für den Sektor. BASF benötige 2026 ein recht starkes Wachstum, um die Konsensschätzungen zu erreichen./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
45,06 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
45,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
10:04
|DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.25
|Handel in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.08.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.08.25
|Handel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu BASFmehr Analysen
|10:07
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|BASF Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|45,39
|0,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:07
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|09:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Merck Buy
|UBS AG
|09:18
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:17
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:17
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:51
|RTL Hold
|Warburg Research
|08:51
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08:50
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|08:49
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|08:48
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08:33
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK