Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,02 Prozent leichter bei 18 417,54 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,797 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 18 608,30 Punkte an der Kurstafel, nach 18 608,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 608,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 365,53 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Stand von 18 001,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wurde der DAX auf 17 716,17 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wies der DAX 16 051,23 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,83 Prozent aufwärts. Bei 18 892,92 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Healthineers (+ 2,42 Prozent auf 54,22 EUR), Symrise (+ 1,61 Prozent auf 110,70 EUR), Deutsche Börse (+ 1,39 Prozent auf 186,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,31 Prozent auf 29,39 EUR) und EON SE (+ 0,92 Prozent auf 12,56 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Energy (-5,72 Prozent auf 23,91 EUR), Allianz (-3,25 Prozent auf 262,00 EUR), Commerzbank (-2,83 Prozent auf 14,95 EUR), Rheinmetall (-2,53 Prozent auf 519,80 EUR) und Deutsche Bank (-2,19 Prozent auf 15,03 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 16 088 560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 193,713 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,99 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at