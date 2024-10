Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab

Der MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent tiefer bei 26 678,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 263,102 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 700,55 Zählern und damit 0,271 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 773,04 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 511,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 770,55 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,68 Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 405,46 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, bei 25 395,27 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, bei 25 296,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,597 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell TUI (+ 2,13 Prozent auf 6,52 EUR), TRATON (+ 1,25 Prozent auf 28,40 EUR), HelloFresh (+ 1,02 Prozent auf 9,30 EUR), Delivery Hero (+ 0,67 Prozent auf 37,51 EUR) und Knorr-Bremse (+ 0,50 Prozent auf 80,35 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen K+S (-3,87 Prozent auf 11,19 EUR), Jungheinrich (-1,87 Prozent auf 26,24 EUR), LANXESS (-1,61 Prozent auf 28,81 EUR), KRONES (-1,55 Prozent auf 127,00 EUR) und Siltronic (-1,39 Prozent auf 67,25 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 907 926 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 19,238 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,02 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at