Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start im Minus

So bewegt sich der TecDAX morgens.

Um 09:12 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,75 Prozent auf 3 312,28 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 510,824 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,023 Prozent auf 3 336,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 337,20 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 312,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 336,42 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, notierte der TecDAX bei 3 431,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, lag der TecDAX bei 3 391,18 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 19.06.2023, bei 3 206,17 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2024 bereits um 0,370 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 0,94 Prozent auf 34,24 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,33 Prozent auf 24,62 EUR), Nordex (+ 0,32 Prozent auf 12,45 EUR), freenet (+ 0,32 Prozent auf 25,22 EUR) und PNE (+ 0,14 Prozent auf 13,88 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SMA Solar (-29,43 Prozent auf 29,30 EUR), JENOPTIK (-2,43 Prozent auf 27,26 EUR), EVOTEC SE (-1,92 Prozent auf 7,39 EUR), Sartorius vz (-1,72 Prozent auf 239,70 EUR) und Infineon (-1,33 Prozent auf 35,51 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die SMA Solar-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 283 119 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,151 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,28 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

