Schwacher Handel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Minus

FTSE 100-Handel am Montagnachmittag.

Um 15:40 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 7 923,90 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,507 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 930,92 Punkte an der Kurstafel, nach 7 930,92 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 939,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7 891,72 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 706,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 697,51 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 7 405,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,62 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 7 961,43 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Kingfisher (+ 3,38 Prozent auf 2,42 GBP), StJamess Place (+ 2,20 Prozent auf 4,69 GBP), Burberry (+ 1,94 Prozent auf 12,07 GBP), Airtel Africa (+ 1,90 Prozent auf 1,02 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 1,84 Prozent auf 21,00 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Spirax-Sarco Engineering (-4,44 Prozent auf 101,25 GBP), Rightmove (-3,08 Prozent auf 5,54 GBP), Croda International (-2,79 Prozent auf 49,50 GBP), Auto Trader Group (-2,60 Prozent auf 7,43 GBP) und Ocado Group (-2,37 Prozent auf 4,57 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43 037 377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 196,744 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Vodafone Group-Aktie mit 10,55 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at