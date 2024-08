Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels schwächer

Der ATX Prime setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,11 Prozent auf 1 805,20 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,057 Prozent auf 1 824,37 Punkte an der Kurstafel, nach 1 825,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 824,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 804,21 Punkten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,84 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 830,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, notierte der ATX Prime bei 1 798,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 612,79 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,32 Prozent zu Buche. Bei 1 889,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 1,70 Prozent auf 35,90 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,41 Prozent auf 5,76 EUR), S IMMO (+ 1,35 Prozent auf 22,60 EUR), Vienna Insurance (+ 0,52 Prozent auf 29,00 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,22 Prozent auf 18,54 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wienerberger (-3,12 Prozent auf 31,08 EUR), Addiko Bank (-2,78 Prozent auf 21,00 EUR), FACC (-2,61 Prozent auf 7,09 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,44 Prozent auf 8,80 EUR) und UBM Development (-2,38 Prozent auf 20,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 113 511 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,709 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

