Schwacher Handel in Wien: ATX sackt am Dienstagnachmittag ab

ATX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,33 Prozent tiefer bei 3 651,56 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 119,305 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 3 700,87 Punkte an der Kurstafel, nach 3 700,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 704,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 650,82 Punkten verzeichnete.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Stand von 3 590,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, lag der ATX noch bei 3 371,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Stand von 3 138,23 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,02 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 0,52 Prozent auf 28,85 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,21 Prozent auf 23,95 EUR), Andritz (+ 0,18 Prozent auf 56,45 EUR), Vienna Insurance (+ 0,17 Prozent auf 29,55 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 8,25 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen BAWAG (-2,56 Prozent auf 58,95 EUR), OMV (-2,35 Prozent auf 44,88 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,92 Prozent auf 38,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,74 Prozent auf 113,20 EUR) und Erste Group Bank (-1,73 Prozent auf 44,35 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 343 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,334 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX-Fundamentaldaten

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

