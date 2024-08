Schwacher Handel in Wien: ATX zum Handelsende in der Verlustzone

Der ATX zeigte sich am Mittwoch wenig verändert.

Schlussendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 3 701,04 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 117,645 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 3 702,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 702,96 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 692,46 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 724,48 Zähler.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 0,801 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 609,47 Punkten gehandelt. Der ATX lag noch am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 3 560,42 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 245,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,80 Prozent auf 36,70 EUR), voestalpine (+ 1,46 Prozent auf 23,66 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,28 Prozent auf 19,71 EUR), OMV (+ 1,20 Prozent auf 38,70 EUR) und Andritz (+ 0,68 Prozent auf 59,15 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-1,98 Prozent auf 32,15 EUR), Raiffeisen (-1,53 Prozent auf 18,01 EUR), Österreichische Post (-0,97 Prozent auf 30,50 EUR), BAWAG (-0,95 Prozent auf 67,45 EUR) und Telekom Austria (-0,70 Prozent auf 8,56 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 663 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,761 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at