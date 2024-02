Schwacher Handel in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge

Der SLI gab am Mittwochabend nach.

Der SLI verlor im SIX-Handel zum Handelsschluss 0,83 Prozent auf 1 810,24 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,155 Prozent auf 1 822,52 Punkte an der Kurstafel, nach 1 825,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 1 826,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 809,73 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 0,118 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 1 776,68 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wurde der SLI auf 1 627,68 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 764,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,65 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 829,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 2,65 Prozent auf 29,80 CHF), Schindler (+ 0,23 Prozent auf 216,00 CHF), Roche (+ 0,16 Prozent auf 247,10 CHF), Swiss Life (+ 0,16 Prozent auf 621,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,16 Prozent auf 439,10 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ams (-4,92 Prozent auf 2,05 CHF), Novartis (-3,45 Prozent auf 89,40 CHF), Holcim (-2,48 Prozent auf 66,16 CHF), Lonza (-1,80 Prozent auf 424,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,66 Prozent auf 36,69 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 861 109 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275,319 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

