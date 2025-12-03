Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Index-Performance im Fokus
|
03.12.2025 12:27:03
Schwacher Handel in Zürich: So performt der SLI aktuell
Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent schwächer bei 2 081,42 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 2 084,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 084,55 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 092,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 081,11 Punkten.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0,400 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 03.11.2025, einen Stand von 2 008,52 Punkten auf. Der SLI stand vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 1 999,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wurde der SLI mit 1 952,07 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,32 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 4,94 Prozent auf 388,70 CHF), Logitech (+ 4,02 Prozent auf 96,86 CHF), Temenos (+ 2,95 Prozent auf 74,95 CHF), ams-OSRAM (+ 2,33 Prozent auf 7,24 CHF) und Novartis (+ 0,75 Prozent auf 107,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Julius Bär (-1,63 Prozent auf 56,60 CHF), Swatch (I) (-1,45 Prozent auf 163,35 CHF), Partners Group (-1,36 Prozent auf 917,00 CHF), Holcim (-1,24 Prozent auf 75,06 CHF) und Swiss Re (-1,06 Prozent auf 139,85 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 717 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 263,534 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
