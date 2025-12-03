Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Marktbericht
|
03.12.2025 15:59:08
Verluste in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag
Um 15:41 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,20 Prozent auf 2 080,40 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,008 Prozent fester bei 2 084,72 Punkten, nach 2 084,55 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 092,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 074,30 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,351 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 2 008,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 999,15 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 1 952,07 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,27 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 5,56 Prozent auf 391,00 CHF), Temenos (+ 2,40 Prozent auf 74,55 CHF), Logitech (+ 2,10 Prozent auf 95,08 CHF), ams-OSRAM (+ 1,34 Prozent auf 7,17 CHF) und Novartis (+ 1,09 Prozent auf 107,36 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Straumann (-2,22 Prozent auf 89,96 CHF), Holcim (-2,18 Prozent auf 74,34 CHF), Julius Bär (-1,95 Prozent auf 56,42 CHF), Swiss Re (-1,70 Prozent auf 138,95 CHF) und Swiss Life (-1,38 Prozent auf 871,00 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 127 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 263,534 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,02 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Straumann Holding AGmehr Nachrichten
|
03.12.25
|Verluste in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.12.25
|SLI aktuell: SLI zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
01.12.25
|SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.11.25
|SLI aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Straumann-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu UBSmehr Analysen
|02.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|7,81
|0,51%
|Holcim AG
|80,80
|0,97%
|Julius Bär
|60,62
|0,43%
|Logitech S.A.
|101,10
|0,05%
|Novartis AG
|114,80
|0,09%
|Roche AG (Genussschein)
|312,90
|-0,29%
|Straumann Holding AG
|96,58
|-1,07%
|Swiss Life AG (N)
|929,00
|-0,30%
|Swiss Re AG
|147,85
|-0,30%
|Temenos AG
|80,30
|1,01%
|UBS
|33,14
|0,55%
|VAT
|426,90
|7,59%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|608,60
|-0,43%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 085,32
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.