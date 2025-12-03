Verluste in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag

Heute halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 15:41 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,20 Prozent auf 2 080,40 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,008 Prozent fester bei 2 084,72 Punkten, nach 2 084,55 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 092,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 074,30 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,351 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 2 008,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 999,15 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 1 952,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,27 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 5,56 Prozent auf 391,00 CHF), Temenos (+ 2,40 Prozent auf 74,55 CHF), Logitech (+ 2,10 Prozent auf 95,08 CHF), ams-OSRAM (+ 1,34 Prozent auf 7,17 CHF) und Novartis (+ 1,09 Prozent auf 107,36 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Straumann (-2,22 Prozent auf 89,96 CHF), Holcim (-2,18 Prozent auf 74,34 CHF), Julius Bär (-1,95 Prozent auf 56,42 CHF), Swiss Re (-1,70 Prozent auf 138,95 CHF) und Swiss Life (-1,38 Prozent auf 871,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 127 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 263,534 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,02 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

