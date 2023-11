Schwacher Handel: MDAX notiert am Nachmittag im Minus

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,25 Prozent auf 26 069,91 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 241,056 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,082 Prozent tiefer bei 26 114,55 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 135,95 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 973,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 139,76 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,887 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2023, den Wert von 24 079,62 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 23.08.2023, bei 27 304,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.11.2022, wies der MDAX einen Wert von 25 635,91 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,33 Prozent zu. Bei 29 815,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 626,97 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit PUMA SE (+ 2,00 Prozent auf 57,24 EUR), K+S (+ 1,15 Prozent auf 14,52 EUR), AIXTRON SE (+ 1,13 Prozent auf 31,27 EUR), Delivery Hero (+ 1,01 Prozent auf 31,40 EUR) und Evonik (+ 0,63 Prozent auf 17,47 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil KION GROUP (-2,91 Prozent auf 32,00 EUR), Nordex (-2,62 Prozent auf 9,89 EUR), Lufthansa (-2,09 Prozent auf 7,81 EUR), WACKER CHEMIE (-2,05 Prozent auf 112,25 EUR) und SMA Solar (-1,89 Prozent auf 57,05 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 175 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 16,862 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

