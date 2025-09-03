SMA Solar Aktie

16,12EUR 0,29EUR 1,83%
SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.09.2025 10:21:57

SMA Solar Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar von 19 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Geschäft mit Lösungen für Photovoltaikanlagen im privaten und gewerblichen Bereich (HBS) seien weitere Risiken zutage getreten, schrieb Mengxian Sun in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15,84 € 		Abst. Kursziel*:
7,32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,46%
Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten