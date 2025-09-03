FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar von 19 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Geschäft mit Lösungen für Photovoltaikanlagen im privaten und gewerblichen Bereich (HBS) seien weitere Risiken zutage getreten, schrieb Mengxian Sun in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.