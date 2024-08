Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus

Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,24 Prozent auf 19 719,12 Punkte abwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 19 736,35 Zählern und damit 0,152 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (19 766,49 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 835,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 19 652,18 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der NASDAQ 100 19 522,62 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18 674,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Stand von 14 694,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 19,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 8,74 Prozent auf 373,36 USD), PayPal (+ 3,11 Prozent auf 71,59 USD), Zscaler (+ 1,76 Prozent auf 198,94 USD), Netflix (+ 1,34 Prozent auf 697,75 USD) und Starbucks (+ 1,29 Prozent auf 93,49 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen DexCom (-6,26 Prozent auf 72,83 USD), JDcom (-5,18 Prozent auf 28,01 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-4,22 Prozent auf 144,73 USD), Super Micro Computer (-2,77 Prozent auf 606,35 USD) und Intel (-2,72 Prozent auf 20,94 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 992 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,102 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,58 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at