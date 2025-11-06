inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|Performance im Blick
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein inTest-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die inTest-Aktie via Börse AMEX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das inTest-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,325 inTest-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 169,72 USD, da sich der Wert eines inTest-Papiers am 05.11.2025 auf 8,35 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69,72 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von inTest bezifferte sich zuletzt auf 108,04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
