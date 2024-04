Schwacher Handel: SLI zeigt sich zum Start leichter

Der SLI fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,93 Prozent leichter bei 1 819,69 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 1,02 Prozent leichter bei 1 817,96 Punkten, nach 1 836,78 Punkten am Vortag.

Bei 1 819,69 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 816,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 2,76 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 19.03.2024, bei 1 898,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 760,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 776,89 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,19 Prozent zu. Bei 1 936,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Nestlé (+ 0,62 Prozent auf 93,82 CHF), Swisscom (-0,10 Prozent auf 510,50 CHF), Roche (-0,23 Prozent auf 219,50 CHF), Zurich Insurance (-0,27 Prozent auf 441,80 CHF) und Novartis (-0,32 Prozent auf 84,25 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Geberit (-3,47 Prozent auf 481,80 CHF), VAT (-2,77 Prozent auf 459,10 CHF), Holcim (-2,00 Prozent auf 76,26 CHF), Lonza (-2,00 Prozent auf 500,00 CHF) und Partners Group (-1,66 Prozent auf 1 183,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 962 281 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 252,494 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

