Schwacher Handel: SMI liegt zum Start des Montagshandels im Minus

Am Montag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,04 Prozent tiefer bei 11 067,50 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,253 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,081 Prozent leichter bei 11 062,85 Punkten, nach 11 071,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 050,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 11 069,64 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 10 555,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, notierte der SMI bei 10 972,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, einen Stand von 11 068,30 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 0,809 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 616,37 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 251,33 Punkten.

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI ist die Zurich Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25 520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 271,600 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Life-Aktie weist mit 13,27 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Life-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

