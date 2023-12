Schwacher Handel: So performt der MDAX nachmittags

Am Montag geht es im MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,46 Prozent auf 26 567,22 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 246,020 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 641,86 Zählern und damit 0,185 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 691,29 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 656,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 532,33 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 290,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, wies der MDAX 27 204,49 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 604,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,29 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,64 Prozent auf 6,14 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,14 Prozent auf 136,05 EUR), RATIONAL (+ 1,98 Prozent auf 644,00 EUR), Jungheinrich (+ 1,97 Prozent auf 31,04 EUR) und HUGO BOSS (+ 1,43 Prozent auf 67,88 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen ENCAVIS (-6,75 Prozent auf 13,68 EUR), PUMA SE (-3,32 Prozent auf 54,14 EUR), Lufthansa (-2,33 Prozent auf 8,17 EUR), Stabilus SE (-2,04 Prozent auf 57,50 EUR) und Knorr-Bremse (-1,78 Prozent auf 56,26 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 806 815 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,431 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at