Index-Performance im Fokus 28.10.2025 09:29:05

Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge

Das macht der STOXX 50 am Dienstagmorgen.

Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,32 Prozent schwächer bei 4 785,32 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,167 Prozent auf 4 792,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 800,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 785,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 792,82 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 605,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 512,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 450,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 2,85 Prozent auf 10,33 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,81 Prozent auf 99,22 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 29,19 EUR), Unilever (+ 0,58 Prozent auf 46,95 GBP) und GSK (+ 0,46 Prozent auf 16,48 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Novartis (-3,32 Prozent auf 99,73 CHF), Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 1 701,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,42 Prozent auf 5,49 EUR), Rio Tinto (-1,24 Prozent auf 52,73 GBP) und BP (-0,86 Prozent auf 4,32 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2 710 471 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 351,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

