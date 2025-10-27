Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX 50 aktuell
|
27.10.2025 09:29:37
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus
Am Montag erhöht sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,01 Prozent auf 4 784,30 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,186 Prozent auf 4 792,65 Punkte an der Kurstafel, nach 4 783,74 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 784,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 794,16 Punkten.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 605,20 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 510,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Wert von 4 438,96 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10,27 Prozent nach oben. 4 826,72 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 1,54 Prozent auf 8,57 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,38 Prozent auf 5,53 EUR), GSK (+ 1,14 Prozent auf 16,39 GBP), Rolls-Royce (+ 0,76 Prozent auf 11,30 GBP) und Rio Tinto (+ 0,71 Prozent auf 53,63 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Roche (-1,03 Prozent auf 268,40 CHF), HSBC (-0,98 Prozent auf 9,94 GBP), Diageo (-0,92 Prozent auf 17,94 GBP), Novartis (-0,86 Prozent auf 103,18 CHF) und Unilever (-0,45 Prozent auf 46,68 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 161 984 Aktien gehandelt. Mit 346,670 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,83 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
