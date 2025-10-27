Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
|Lukrative Unilever-Investition?
|
27.10.2025 10:04:55
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren eingefahren
Am 27.10.2022 wurde die Unilever-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Unilever-Anteile bei 38,65 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investierten, hätten nun 258,732 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 24.10.2025 12 131,95 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 46,89 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +21,32 Prozent.
Der Marktwert von Unilever betrug jüngst 114,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ben Cohen: Gründer von Ben & Jerry’s streitet mit Unilever über Eissorte (Spiegel Online)
|
28.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
24.10.25
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.10.25
|Optimismus in Europa: Zum Start Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|52,78
|-0,53%