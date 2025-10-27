FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Unilever-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 27.10.2022 wurde die Unilever-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Unilever-Anteile bei 38,65 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investierten, hätten nun 258,732 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 24.10.2025 12 131,95 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 46,89 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +21,32 Prozent.

Der Marktwert von Unilever betrug jüngst 114,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at