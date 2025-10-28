Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich leichter

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,32 Prozent leichter bei 4 784,87 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,167 Prozent auf 4 792,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 800,45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 799,14 Punkte, das Tagestief hingegen 4 781,97 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 4 605,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 512,46 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 4 450,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,28 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 4,60 Prozent auf 10,50 GBP), Rolls-Royce (+ 2,32 Prozent auf 11,46 GBP), Rio Tinto (+ 1,29 Prozent auf 54,08 GBP), UniCredit (+ 1,22 Prozent auf 63,22 EUR) und Enel (+ 0,82 Prozent auf 8,63 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Novartis (-4,16 Prozent auf 98,87 CHF), Roche (-2,36 Prozent auf 261,10 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1,83 Prozent auf 96,62 GBP), AstraZeneca (-1,12 Prozent auf 124,06 GBP) und Unilever (-0,79 Prozent auf 46,31 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 23 224 617 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 351,980 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

