Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Schlussendlich beendete der TecDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 3 378,01 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 532,453 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 3 384,58 Punkte an der Kurstafel, nach 3 384,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 365,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 384,58 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der TecDAX auf 3 353,26 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, wurde der TecDAX mit 3 292,22 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 218,14 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,61 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Eckert Ziegler (+ 11,65 Prozent auf 49,66 EUR), AIXTRON SE (+ 3,16 Prozent auf 21,89 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,90 Prozent auf 81,60 EUR), ATOSS Software (+ 1,51 Prozent auf 120,80 EUR) und Nordex (+ 1,39 Prozent auf 13,11 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-3,26 Prozent auf 62,30 EUR), SMA Solar (-2,65 Prozent auf 26,46 EUR), EVOTEC SE (-2,48 Prozent auf 8,65 EUR), HENSOLDT (-1,61 Prozent auf 35,36 EUR) und Bechtle (-1,51 Prozent auf 40,34 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 162 290 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220,302 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

