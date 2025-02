Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert im Minus

Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,14 Prozent tiefer bei 4 665,91 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,090 Prozent auf 4 668,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 672,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 664,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 676,55 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 379,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 335,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 4 215,59 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 7,54 Prozent zu Buche. Bei 4 677,16 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 291,01 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,00 Prozent auf 26,66 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,92 Prozent auf 50,54 CHF), Nestlé (+ 0,90 Prozent auf 78,06 CHF), Siemens (+ 0,73 Prozent auf 212,70 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,72 Prozent auf 33,62 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil UniCredit (-3,21 Prozent auf 45,81 EUR), Glencore (-2,94 Prozent auf 3,49 GBP), Rio Tinto (-1,73 Prozent auf 49,29 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,11 Prozent auf 56,91 EUR) und AstraZeneca (-1,11 Prozent auf 115,88 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 851 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 374,436 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

