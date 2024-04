Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt am Dienstagnachmittag zurück

Am Nachmittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Dienstag verliert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,13 Prozent auf 26 310,18 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 238,351 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,003 Prozent leichter bei 26 343,69 Punkten, nach 26 344,50 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 26 440,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 299,66 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Wert von 27 043,04 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 012,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, notierte der MDAX bei 27 855,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,97 Prozent ein. Bei 27 286,23 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell TAG Immobilien (+ 3,56 Prozent auf 13,37 EUR), K+S (+ 3,30 Prozent auf 14,08 EUR), LEG Immobilien (+ 3,25 Prozent auf 80,04 EUR), Nemetschek SE (+ 2,91 Prozent auf 84,85 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,47 Prozent auf 39,22 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen HelloFresh (-4,30 Prozent auf 6,37 EUR), SMA Solar (-3,43 Prozent auf 49,20 EUR), freenet (-3,40 Prozent auf 26,14 EUR), Aroundtown SA (-2,71 Prozent auf 1,99 EUR) und HENSOLDT (-2,32 Prozent auf 37,02 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 490 103 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,412 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,15 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

