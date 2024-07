Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 14 598,98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 106,147 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,022 Prozent leichter bei 14 629,52 Punkten in den Montagshandel, nach 14 632,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 14 598,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 629,52 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, notierte der SDAX bei 15 038,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, wurde der SDAX mit 14 499,23 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 225,60 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell STRATEC SE (+ 1,61 Prozent auf 47,20 EUR), IONOS (+ 1,29 Prozent auf 27,50 EUR), SYNLAB (+ 0,90 Prozent auf 11,20 EUR), 1&1 (+ 0,87 Prozent auf 16,16 EUR) und Drägerwerk (+ 0,71 Prozent auf 49,35 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil HORNBACH (-3,24 Prozent auf 77,60 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,01 Prozent auf 6,82 EUR), AUTO1 (-1,95 Prozent auf 6,03 EUR), Klöckner (-1,62 Prozent auf 5,45 EUR) und Grand City Properties (-1,54 Prozent auf 10,89 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die DEUTZ-Aktie aufweisen. 128 585 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 7,248 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,75 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at