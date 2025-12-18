Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,38 Prozent stärker bei 23 006,36 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,40 Prozent stärker bei 23 012,06 Punkten, nach 22 693,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 149,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 906,23 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22 432,85 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 18.09.2025, mit 22 470,73 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 392,69 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 19,32 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 13,35 Prozent auf 14,01 USD), TTM Technologies (+ 8,95 Prozent auf 67,09 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 8,17 Prozent auf 53,90 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,07 Prozent auf 3,08 USD) und Lam Research (+ 6,27 Prozent auf 164,70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Geron (-4,29 Prozent auf 1,34 USD), Roivant Sciences (-4,01 Prozent auf 21,79 USD), Myriad Genetics (-3,60 Prozent auf 6,70 USD), Central Garden Pet (-3,29 Prozent auf 32,65 USD) und Patterson-UTI Energy (-3,03 Prozent auf 5,77 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 738 422 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,677 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie hat mit 4,35 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 13,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at