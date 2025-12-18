Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,61 Prozent stärker bei 23 058,54 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,40 Prozent auf 23 012,06 Punkte an der Kurstafel, nach 22 693,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 149,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 22 906,23 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22 432,85 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 22 470,73 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Stand von 19 392,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 19,59 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. 14 784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Comtech Telecommunications (+ 11,93 Prozent auf 3,19 USD), AXT (+ 11,49 Prozent auf 13,78 USD), TTM Technologies (+ 7,99 Prozent auf 66,50 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 7,06 Prozent auf 53,35 USD) und Lam Research (+ 6,61 Prozent auf 165,22 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil 1-800-FLOWERSCOM (-3,95 Prozent auf 4,38 USD), Roivant Sciences (-3,72 Prozent auf 21,86 USD), Myriad Genetics (-3,31 Prozent auf 6,72 USD), Geron (-3,21 Prozent auf 1,36 USD) und Central Garden Pet (-2,84 Prozent auf 32,80 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 875 208 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

2025 präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13,48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at