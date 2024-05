Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der NASDAQ 100 kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,01 Prozent leichter bei 18 196,30 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 18 187,51 Punkte an der Kurstafel, nach 18 198,61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 18 230,23 Punkte, das Tagestief hingegen 18 175,30 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, einen Stand von 18 003,49 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.02.2024, den Stand von 17 807,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 13 340,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,99 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Lucid (+ 14,77 Prozent auf 3,23 USD), Enphase Energy (+ 5,98 Prozent auf 117,41 USD), Illumina (+ 4,37) Prozent auf 117,70 USD), Tesla (+ 3,08 Prozent auf 177,19 USD) und GLOBALFOUNDRIES (+ 2,79 Prozent auf 54,10 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Marvell Technology (-2,23 Prozent auf 67,48 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-1,49 Prozent auf 138,42 USD), JDcom (-1,45 Prozent auf 33,29 USD), O Reilly Automotive (-0,86 Prozent auf 1 004,02 USD) und Diamondback Energy (-0,83 Prozent auf 199,11 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Lucid-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 558 953 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,858 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,62 erwartet. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at