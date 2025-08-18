Amtech Systems Aktie
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag mit Abgaben
Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,16 Prozent auf 21 587,58 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,028 Prozent auf 21 616,82 Punkte an der Kurstafel, nach 21 622,98 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 21 559,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21 651,50 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 18.07.2025, wies der NASDAQ Composite 20 895,66 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 211,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17 631,72 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 11,96 Prozent zu Buche. 21 803,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Cogent Communications (+ 9,99 Prozent auf 37,67 USD), Taylor Devices (+ 8,03 Prozent auf 45,99 USD), Amtech Systems (+ 8,01 Prozent auf 5,53 USD), Compugen (+ 6,99 Prozent auf 1,53 USD) und Geospace Technologies (+ 6,46 Prozent auf 17,30 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen SMC (-7,08 Prozent auf 316,69 USD), Dorel Industries (-6,75 Prozent auf 0,87 USD), FreightCar America (-6,41 Prozent auf 8,03 USD), Comtech Telecommunications (-4,13 Prozent auf 1,98 USD) und Electronic Arts (-3,09 Prozent auf 169,28 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12 076 048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,765 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien
Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Cogent Communications-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,84 Prozent gelockt.
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
Aktien in diesem Artikel
|Amtech Systems Inc.
|4,30
|-0,46%
|Cogent Communications Holdings Inc
|37,62
|9,84%
|Compugen Ltd.
|1,53
|6,99%
|Comtech Telecommunications Corp.
|1,77
|-2,75%
|Dorel Industries Inc.
|0,80
|1,27%
|Electronic Arts Inc.
|149,16
|-0,59%
|FreightCar America Inc.
|7,25
|-5,23%
|Geospace Technologies Corp
|17,31
|6,52%
|Microchip Technology Inc.
|56,14
|-0,07%
|NVIDIA Corp.
|155,22
|1,33%
|SMC Corp.
|270,00
|-2,88%
|Taylor Devices Inc.
|46,30
|8,76%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|19,80
|-1,00%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 591,74
|-0,14%
