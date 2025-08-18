Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursverlauf 18.08.2025 18:03:56

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag mit Abgaben

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag mit Abgaben

Der NASDAQ Composite zeigt sich heute kaum verändert.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,16 Prozent auf 21 587,58 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,028 Prozent auf 21 616,82 Punkte an der Kurstafel, nach 21 622,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 21 559,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21 651,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 18.07.2025, wies der NASDAQ Composite 20 895,66 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 211,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17 631,72 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 11,96 Prozent zu Buche. 21 803,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Cogent Communications (+ 9,99 Prozent auf 37,67 USD), Taylor Devices (+ 8,03 Prozent auf 45,99 USD), Amtech Systems (+ 8,01 Prozent auf 5,53 USD), Compugen (+ 6,99 Prozent auf 1,53 USD) und Geospace Technologies (+ 6,46 Prozent auf 17,30 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen SMC (-7,08 Prozent auf 316,69 USD), Dorel Industries (-6,75 Prozent auf 0,87 USD), FreightCar America (-6,41 Prozent auf 8,03 USD), Comtech Telecommunications (-4,13 Prozent auf 1,98 USD) und Electronic Arts (-3,09 Prozent auf 169,28 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12 076 048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,765 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Cogent Communications-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

11.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.08.25 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.07.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
15.07.25 NVIDIA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amtech Systems Inc. 4,30 -0,46% Amtech Systems Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 37,62 9,84% Cogent Communications Holdings Inc
Compugen Ltd. 1,53 6,99% Compugen Ltd.
Comtech Telecommunications Corp. 1,77 -2,75% Comtech Telecommunications Corp.
Dorel Industries Inc. 0,80 1,27% Dorel Industries Inc.
Electronic Arts Inc. 149,16 -0,59% Electronic Arts Inc.
FreightCar America Inc. 7,25 -5,23% FreightCar America Inc.
Geospace Technologies Corp 17,31 6,52% Geospace Technologies Corp
Microchip Technology Inc. 56,14 -0,07% Microchip Technology Inc.
NVIDIA Corp. 155,22 1,33% NVIDIA Corp.
SMC Corp. 270,00 -2,88% SMC Corp.
Taylor Devices Inc. 46,30 8,76% Taylor Devices Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 19,80 -1,00% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 21 591,74 -0,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.08.25 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor nächstem Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigt sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen