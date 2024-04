Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite nachmittags leichter

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,57 Prozent auf 15 356,06 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,349 Prozent auf 15 547,10 Punkte an der Kurstafel, nach 15 601,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 312,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 576,70 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 5,65 Prozent nach. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 19.03.2024, den Wert von 16 166,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 310,97 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 19.04.2023, bei 12 157,23 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,00 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Sangamo Therapeutics (+ 7,61 Prozent auf 0,52 USD), Cumulus Media A (+ 7,53 Prozent auf 3,00 USD), Fifth Third Bancorp (+ 5,70 Prozent auf 36,17 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 4,50 Prozent auf 6,27 USD) und Landec (+ 4,35 Prozent auf 6,59 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Integra LifeSciences (-11,10 Prozent auf 28,12 USD), Cutera (-8,91 Prozent auf 2,10 USD), Netflix (-8,73 Prozent auf 557,26 USD), SMC (-5,69 Prozent auf 76 700,00 JPY) und Nektar Therapeutics (-5,68 Prozent auf 1,25 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 11 906 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,875 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,33 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at