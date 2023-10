Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime liegt im Minus

Am Montag geht es im ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,80 Prozent auf 1 516,02 Punkte nach unten. Zuvor ging der ATX Prime 0,009 Prozent stärker bei 1 528,31 Punkten in den Handel, nach 1 528,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 530,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 515,46 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 1 596,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 625,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 399,93 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 büßte der Index bereits um 4,27 Prozent ein. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 515,46 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell DO (+ 3,35 Prozent auf 111,00 EUR), Rosenbauer (+ 0,71 Prozent auf 28,20 EUR), FACC (+ 0,36 Prozent auf 5,65 EUR), AMAG (+ 0,00 Prozent auf 28,50 EUR) und UBM Development (+ 0,00 Prozent auf 20,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-10,67 Prozent auf 0,67 EUR), S IMMO (-3,24 Prozent auf 12,54 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,29 Prozent auf 8,52 EUR), Frequentis (-2,03 Prozent auf 29,00 EUR) und Semperit (-2,02 Prozent auf 15,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 178 720 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 28,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,77 zu Buche schlagen. Mit 11,14 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at