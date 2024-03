Schwacher Wochentag in Zürich: SLI beginnt die Sitzung im Minus

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,23 Prozent leichter bei 1 870,29 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,127 Prozent auf 1 872,16 Punkte an der Kurstafel, nach 1 874,55 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 869,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 872,41 Einheiten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 806,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, bewegte sich der SLI bei 1 724,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, betrug der SLI-Kurs 1 783,30 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,05 Prozent aufwärts. 1 878,73 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. 1 742,94 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 1,97 Prozent auf 1,37 CHF), Lindt (+ 0,55 Prozent auf 11 010,00 CHF), Novartis (+ 0,54 Prozent auf 90,67 CHF), SGS SA (+ 0,50 Prozent auf 84,76 CHF) und Alcon (+ 0,47 Prozent auf 76,38 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-3,31 Prozent auf 27,47 CHF), VAT (-1,91 Prozent auf 446,50 CHF), Swatch (I) (-1,00 Prozent auf 207,90 CHF), Schindler (-0,94 Prozent auf 231,70 CHF) und Julius Bär (-0,88 Prozent auf 47,56 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 945 821 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 252,127 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 Prozent an der Spitze im Index.

