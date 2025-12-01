VAT Aktie
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Start ab
Am Montag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,25 Prozent auf 2 073,46 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,268 Prozent tiefer bei 2 073,13 Punkten, nach 2 078,70 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 074,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 072,21 Punkten.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2 011,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, stand der SLI noch bei 2 004,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wies der SLI 1 940,56 Punkte auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,90 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 2,12 Prozent auf 360,90 CHF), Lonza (+ 1,67 Prozent auf 559,20 CHF), Logitech (+ 0,82 Prozent auf 91,04 CHF), Richemont (+ 0,47 Prozent auf 171,10 CHF) und Novartis (+ 0,11 Prozent auf 104,60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen SGS SA (-3,32 Prozent auf 89,10 CHF), Partners Group (-1,41 Prozent auf 939,40 CHF), Adecco SA (-1,34 Prozent auf 22,16 CHF), Temenos (-0,96 Prozent auf 72,15 CHF) und Holcim (-0,96 Prozent auf 74,50 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 178 347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 262,479 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
