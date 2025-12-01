Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Index-Performance
|
01.12.2025 12:27:10
SIX-Handel SLI am Montagmittag mit Verschnaufpause
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 2 078,75 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,268 Prozent leichter bei 2 073,13 Punkten, nach 2 078,70 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 084,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 072,21 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der SLI 2 011,15 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 004,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der SLI auf 1 940,56 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,15 Prozent auf 361,00 CHF), Lonza (+ 2,15 Prozent auf 561,80 CHF), Richemont (+ 1,59 Prozent auf 173,00 CHF), Logitech (+ 1,44 Prozent auf 91,60 CHF) und Swatch (I) (+ 1,39 Prozent auf 164,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams-OSRAM (-16,01 Prozent auf 7,11 CHF), SGS SA (-2,69 Prozent auf 89,68 CHF), Adecco SA (-1,78 Prozent auf 22,06 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,18 Prozent auf 57,04 CHF) und Julius Bär (-1,15 Prozent auf 56,74 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 477 242 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 262,479 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,05 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
