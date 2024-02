Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt zurück

Am Dienstag verbucht der SMI um 15:42 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,07 Prozent auf 11 444,32 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,281 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,168 Prozent leichter bei 11 433,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 11 452,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 449,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 410,28 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, lag der SMI bei 11 390,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, lag der SMI noch bei 10 821,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2023, wurde der SMI auf 11 219,93 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,45 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 524,36 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Roche (+ 1,29 Prozent auf 232,10 CHF), Holcim (+ 0,97 Prozent auf 70,82 CHF), Alcon (+ 0,60 Prozent auf 70,86 CHF), UBS (+ 0,28 Prozent auf 25,06 CHF) und Logitech (+ 0,28 Prozent auf 79,42 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Givaudan (-1,86 Prozent auf 3 745,00 CHF), Sonova (-1,56 Prozent auf 283,60 CHF), Swisscom (-0,90 Prozent auf 508,00 CHF), Swiss Re (-0,85 Prozent auf 104,95 CHF) und Swiss Life (-0,81 Prozent auf 634,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 576 265 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 261,442 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

