London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|STOXX 50 im Blick
|
07.11.2025 15:59:18
STOXX-Handel STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück
Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,73 Prozent leichter bei 4 700,64 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,050 Prozent auf 4 737,67 Punkte an der Kurstafel, nach 4 735,30 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 742,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 691,67 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,12 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 4 749,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 467,40 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Wert von 4 319,22 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,34 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Diageo (+ 1,70 Prozent auf 17,09 GBP), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 726,50 EUR), Roche (+ 0,79 Prozent auf 267,30 CHF), AstraZeneca (+ 0,34 Prozent auf 128,78 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 0,25 Prozent auf 5,57 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen RELX (-3,35 Prozent auf 32,05 GBP), Siemens (-3,02 Prozent auf 234,30 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,17 Prozent auf 92,72 GBP), UBS (-1,72 Prozent auf 30,25 CHF) und HSBC (-1,63 Prozent auf 10,71 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 940 410 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 351,399 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)mehr Analysen
|04.11.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|24.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|873,70
|-2,00%
|AstraZeneca PLC
|146,55
|1,52%
|BNP Paribas S.A.
|66,32
|1,94%
|BP plc (British Petrol)
|5,21
|-0,29%
|Diageo plc
|19,15
|1,32%
|HSBC Holdings plc
|12,22
|-0,81%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,60
|0,39%
|London Stock Exchange (LSE)
|106,00
|-1,85%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,42
|-2,72%
|Rheinmetall AG
|1 747,00
|2,13%
|Roche AG (Genussschein)
|268,40
|1,21%
|Siemens AG
|240,50
|-0,31%
|UBS
|32,61
|-1,90%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 707,56
|-0,59%
