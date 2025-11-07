London Stock Exchange Aktie

STOXX 50 im Blick 07.11.2025 15:59:18

STOXX-Handel STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück

STOXX-Handel STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück

Der STOXX 50 zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,73 Prozent leichter bei 4 700,64 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,050 Prozent auf 4 737,67 Punkte an der Kurstafel, nach 4 735,30 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 742,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 691,67 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,12 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 4 749,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 467,40 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Wert von 4 319,22 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,34 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Diageo (+ 1,70 Prozent auf 17,09 GBP), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 726,50 EUR), Roche (+ 0,79 Prozent auf 267,30 CHF), AstraZeneca (+ 0,34 Prozent auf 128,78 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 0,25 Prozent auf 5,57 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen RELX (-3,35 Prozent auf 32,05 GBP), Siemens (-3,02 Prozent auf 234,30 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,17 Prozent auf 92,72 GBP), UBS (-1,72 Prozent auf 30,25 CHF) und HSBC (-1,63 Prozent auf 10,71 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 940 410 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 351,399 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)mehr Analysen

04.11.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 London Stock Exchange Buy UBS AG
24.10.25 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 873,70 -2,00% ASML NV
AstraZeneca PLC 146,55 1,52% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 66,32 1,94% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,21 -0,29% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 19,15 1,32% Diageo plc
HSBC Holdings plc 12,22 -0,81% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,60 0,39% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 106,00 -1,85% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 36,42 -2,72% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 747,00 2,13% Rheinmetall AG
Roche AG (Genussschein) 268,40 1,21% Roche AG (Genussschein)
Siemens AG 240,50 -0,31% Siemens AG
UBS 32,61 -1,90% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 707,56 -0,59%

