BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

STOXX 50-Performance 07.11.2025 17:58:54

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert zum Handelsende

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert zum Handelsende

Der STOXX 50 erlitt am fünften Tag der Woche Verluste.

Am Freitag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,62 Prozent leichter bei 4 705,74 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,050 Prozent stärker bei 4 737,67 Punkten in den Handel, nach 4 735,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 691,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 742,96 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4 749,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 467,40 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 4 319,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 8,46 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Diageo (+ 2,77 Prozent auf 17,27 GBP), Rheinmetall (+ 2,40 Prozent auf 1 749,00 EUR), Roche (+ 1,21 Prozent auf 268,40 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,18 Prozent auf 26,66 EUR) und National Grid (+ 0,86 Prozent auf 11,71 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil RELX (-3,68 Prozent auf 31,94 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,19 Prozent auf 92,70 GBP), Siemens (-1,78 Prozent auf 237,30 EUR), HSBC (-1,65 Prozent auf 10,71 GBP) und UBS (-1,40 Prozent auf 30,35 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 17 373 208 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 351,399 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 6,39 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

