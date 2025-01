SDAX aktuell: SDAX klettert am Nachmittag

Am Freitag tendiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,70 Prozent stärker bei 14 306,59 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88,324 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,281 Prozent auf 14 246,70 Punkte an der Kurstafel, nach 14 206,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 14 354,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 246,70 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 1,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2024, wies der SDAX 13 565,88 Punkte auf. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 24.10.2024, bei 13 802,19 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 24.01.2024, bei 13 750,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,02 Prozent aufwärts. Bei 14 354,64 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 599,16 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Stabilus SE (+ 5,94 Prozent auf 31,20 EUR), Befesa (+ 4,41 Prozent auf 21,32 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,30 Prozent auf 49,70 EUR), Ceconomy St (+ 3,79 Prozent auf 2,74 EUR) und Eckert Ziegler (+ 3,78 Prozent auf 52,20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil IONOS (-2,85 Prozent auf 23,90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,81 Prozent auf 1,17 EUR), STRATEC SE (-2,08 Prozent auf 33,00 EUR), Grand City Properties (-2,00 Prozent auf 10,30 EUR) und flatexDEGIRO (-1,76 Prozent auf 16,49 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 953 069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,380 Mrd. Euro weist die DWS Group GmbH-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at