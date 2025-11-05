Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch verbucht der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,44 Prozent auf 16 047,31 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 82,474 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,391 Prozent auf 16 217,37 Punkte an der Kurstafel, nach 16 280,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 16 039,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 217,37 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 4,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 365,82 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2025, den Wert von 17 186,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 388,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,56 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Kontron (+ 4,34 Prozent auf 22,10 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,37 Prozent auf 7,35 EUR), ProCredit (+ 1,87 Prozent auf 7,64 EUR), Amadeus Fire (+ 1,73 Prozent auf 49,95 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,20 Prozent auf 3,37 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-15,27 Prozent auf 6,00 EUR), DEUTZ (-6,84 Prozent auf 7,77 EUR), Alzchem Group (-5,71 Prozent auf 145,20 EUR), Formycon (-5,44 Prozent auf 20,00 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3,56 Prozent auf 1,84 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 144 422 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 6,676 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

