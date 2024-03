SDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der SDAX mittags

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent stärker bei 13 858,81 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 115,499 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,236 Prozent auf 13 824,06 Punkte an der Kurstafel, nach 13 856,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 13 770,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 868,85 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,731 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 720,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 855,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, notierte der SDAX bei 12 786,51 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,272 Prozent zu. Bei 14 067,87 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten verzeichnet.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit DEUTZ (+ 8,34 Prozent auf 5,65 EUR), Vossloh (+ 4,92 Prozent auf 43,70 EUR), INDUS (+ 3,84 Prozent auf 25,70 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,48 Prozent auf 14,44 EUR) und Amadeus FiRe (+ 2,33 Prozent auf 122,80 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen ProSiebenSat1 Media SE (-2,47 Prozent auf 6,16 EUR), pbb (-2,02 Prozent auf 4,08 EUR), adesso SE (-1,55 Prozent auf 114,40 EUR), JOST Werke (-1,52 Prozent auf 48,50 EUR) und STRATEC SE (-1,51 Prozent auf 42,35 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 345 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,440 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,15 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at