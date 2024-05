SDAX-Papier JOST Werke-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich JOST Werke-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Titel JOST Werke am 08.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1,50 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die JOST Werke-Dividende im Vorjahresvergleich um 7,14 Prozent erhöht. Insgesamt wurde beschlossen 20,86 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 33,38 Prozent an.

JOST Werke-Ausschüttungsrendite

Via XETRA beendete der JOST Werke-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 46,05 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von JOST Werke wird das JOST Werke-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2023 verzeichnet das JOST Werke-Papier eine Dividendenrendite von 3,39 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,66 Prozent.

Tatsächliche Rendite und JOST Werke-Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat der JOST Werke-Kurs via XETRA 50,49 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 84,77 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

JOST Werke-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2024 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,60 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,48 Prozent steigen.

Hauptdaten von JOST Werke

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens JOST Werke steht aktuell bei 677,950 Mio. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von JOST Werke beläuft sich aktuell auf 12,59. Im Jahr 2023 erzielte JOST Werke einen Umsatz von 1,250 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 3,51 EUR.

Redaktion finanzen.at