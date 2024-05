SDAX-Wert KSB SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich KSB SE-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier KSB SE am 08.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 26,00 EUR je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 33,33 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von KSB SE beläuft sich auf 34,38 Mio. EUR. Damit wurde die KSB SE-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 61,86 Prozent erhöht.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung schloss der KSB SE-Anteilsschein via XETRA bei einem Wert von 616,00 EUR. Die KSB SE-Aktie wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem KSB SE-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Das KSB SE-Papier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 4,47 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschmälert, damals betrug sie noch 5,82 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von KSB SE via XETRA 27,27 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 28,20 Prozent besser entwickelt als der KSB SE-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie KSB SE

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 27,18 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,40 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel KSB SE

Die Dividenden-Aktie KSB SE gehört dem SDAX an und ist an der Börse aktuell 1,079 Mrd. EUR wert. KSB SE besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,70. Im Jahr 2023 erwirtschaftete KSB SE einen Umsatz von 2,819 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 86,83 EUR.

Redaktion finanzen.at