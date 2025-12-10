Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein

Aktuell halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent auf 16 837,32 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 83,976 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,063 Prozent auf 16 847,13 Punkte an der Kurstafel, nach 16 857,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 870,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 16 775,91 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 0,725 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 982,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, lag der SDAX noch bei 16 535,50 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 10.12.2024, bei 14 120,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 21,24 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell JOST Werke (+ 3,47 Prozent auf 53,60 EUR), SMA Solar (+ 3,43 Prozent auf 36,80 EUR), Dermapharm (+ 3,31 Prozent auf 39,05 EUR), EVOTEC SE (+ 3,06 Prozent auf 5,26 EUR) und adesso SE (+ 2,87 Prozent auf 89,70 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Formycon (-4,17 Prozent auf 23,00 EUR), Elmos Semiconductor (-3,87 Prozent auf 96,90 EUR), Dürr (-2,33 Prozent auf 20,95 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,15 Prozent auf 1,91 EUR) und KSB SE (-1,84 Prozent auf 958,00 EUR) unter Druck.

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 506 264 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 7,276 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

