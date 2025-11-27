Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,02 Prozent stärker bei 16 491,86 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 80,657 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,011 Prozent stärker bei 16 327,75 Punkten, nach 16 325,95 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16 495,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 312,69 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 4,06 Prozent nach oben. Der SDAX wies vor einem Monat, am 27.10.2025, einen Wert von 17 310,95 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 16 948,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 391,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 18,76 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Klöckner (+ 4,79 Prozent auf 5,91 EUR), Salzgitter (+ 3,83 Prozent auf 35,28 EUR), grenke (+ 3,81) Prozent auf 15,24 EUR), ATOSS Software (+ 3,44 Prozent auf 114,40 EUR) und Verve Group (+ 2,64 Prozent auf 1,67 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Formycon (-1,01 Prozent auf 24,55 EUR), KSB SE (-0,82 Prozent auf 970,00 EUR), STO SE (-0,66 Prozent auf 120,40 EUR), Adtran Networks SE (-0,46 Prozent auf 21,60 EUR) und Amadeus Fire (-0,43 Prozent auf 45,90 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 214 049 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 6,066 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,21 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

