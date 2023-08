Semperit-Aktie trotzdem im Plus: Semperit vermeldet Gewinneinbruch

Die Erlöse sanken um 5,2 Prozent auf 374,2 Mio. Euro, das Ergebnis nach Steuern um 88,6 Prozent von 34,7 auf 3,9 Mio. Euro, teilte das Unternehmen Donnerstagfrüh mit. Das operative Ergebnis (EBIT) ging um 26,8 Prozent von 38,8 auf 28,4 Mio. Euro zurück, die EBIT-Marge sank um 2,2 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent.

"Der Geschäftsgang im ersten Halbjahr war wie erwartet von konjunkturellem Gegenwind gekennzeichnet", so Semperit-CEO Karl Haider. "Dies führte bei unseren Kunden zu einer weiteren Reduktion der Lagerbestände sowie zu einem zurückhaltenden Auftragsverhalten. In Vorausschau dieser Entwicklung haben wir bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet, die ein striktes Kostenmanagement, eine Verschlankung der Prozesse und damit einhergehend eine Erhöhung der operativen Effizienz umfassen."

Auch seien wichtige Schritte in der Transformation zum Industriegummi-Spezialisten gesetzt worden, so Haider. So sei der Verkauf des Medizingeschäfts sehr gut vorangekommen. Das Closing wird für Ende August erwartet. Der Kauf der Rico-Gruppe wiederum wurde abgeschlossen "und damit eine führende technologische Position bei Flüssigsilikon und im High-End-Werkzeugbau erlangt".

Im Ausblick erwartet der Unternehmensvorstand ein anhaltend herausforderndes Marktumfeld, das von konjunkturellem Gegenwind sowie auf Kundenseite von Lagerabbau und kurzfristigerem Bestellverhalten gekennzeichnet sein werde. Dadurch seien insgesamt geringere Absatzmengen und ein erhöhter Preisdruck zu erwarten.

Im Wiener Handel legten die Semperit-Aktien letztlich 1,2 Prozent auf 21,10 Euro zu.

APA