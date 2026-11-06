Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
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06.11.2026 06:30:33
Share buyback program completed
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Schindler Holding AG
/ Key word(s): Miscellaneous/Share Buyback
Schindler Holding Ltd. has completed its buyback program for registered shares and participation certificates.
During the period from November 6, 2024, to November 5, 2026, Schindler Holding Ltd. acquired a total of 703 995 registered shares and 1 739 751 participation certificates for an aggregate amount of approximately CHF 653 million via separate trading lines on the SIX Swiss Exchange.
To the extent that the acquired registered shares and participation certificates were not already cancelled at the Annual General Meeting in 2026, their cancellation is expected to be proposed at the Annual General Meeting 2027.
About Schindler
More information
Schindler Management Ltd.
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Switzerland
Tel. +41 41 445 32 32
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Switzerland
|Phone:
|+41414453060
|E-mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
|www.schindler.com
|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valor:
|002463821
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2429664
|End of News
|EQS News Service
|
2429664 06.11.2026 CET/CEST
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