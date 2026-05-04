INVESTIS Holding SA / Key word(s): AGMEGM

Shareholders approve all Board proposals at Annual General Meeting



04.05.2026 / 19:00 CET/CEST



At today’s Annual General Meeting of Investis Holding SA, the shareholders approved all proposals submitted by the Board of Directors. In particular an increased dividend of CHF 3.00 per share was approved. At the General Meeting, 92.5% of the share capital was represented, corresponding to 97.0% of the registered shares entitled to vote.



The dividend of CHF 3.00 per share will be paid on 8 May, 2026 (ex-date: 6 May, 2026).



The Board of Directors and the Compensation Committee were re-elected in their current composition.



The Board of Directors is composed as follows: Thomas Vettiger (Chairman), Albert Baehny (Vice Chairman), Corine Blesi, Christian Gellerstad, and Stéphane Bonvin.

Composition of the Compensation Committee: Albert Baehny (Chairman) and Corine Blesi.

Composition of the Audit Committee: Christian Gellerstad (Chairman) and Thomas Vettiger.



The next Annual General Meeting will take place on Tuesday, April 27, 2027.

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