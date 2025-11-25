Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
25.11.2025 09:36:09
Shell and Ferrari sign long-term green power supply deal
Shell and Ferrari sign long-term green power supply deal

Power purchase agreements are rising in Italy as manufacturers lock in energy costs and secure green power
12.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro (dpa-AFX)
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro (dpa-AFX)
04.11.25
|Ferrari-Aktie im Plus: Umsatz und Gewinn gesteigert (dpa-AFX)
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
03.11.25
|Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
17.10.25
|Ferrari cuts supply of cars to UK after non-dom tax changes (Financial Times)
13.10.25
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)